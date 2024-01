Baśniowe Zatonie - ruszyła nowa linia 92, która kursować będzie do Parku Książęcego. Sprawdź trasę i aktualny rozkład!

Park Książęcy w Zatoniu od kiedy zamienił się w świąteczny park iluminacji jest tak licznie odwiedzany, że pojawiła się potrzeba dodatkowego transportu dla zielonogórzan. Od soboty, 6 stycznia, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, MZK uruchomiło dodatkową linię kursującą do Zatonia, dzięki czemu dojazd do parku ma być jeszcze łatwiejszy. Kursy tej linii będą realizowane w soboty i dni świąteczne do czasu zakończenia pokazów iluminacji na terenie parku w Zatoniu – według ostatnich informacji, do końca marca.