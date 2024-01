Była niezłomna w dążeniu do celu. Nie żyje Danuta Krojcig - zaangażowana społeczniczka

- Wczoraj miałem urodziny. Do wczoraj to były moje urodziny. Od teraz, oprócz odczucia upływającego czasu ten dzień będę kojarzył z odejściem Danki, kogoś kogo poznałem , szanowałem i wspominam bardzo ciepło za charyzmę, upór, za to kim po prostu była - napisał na FB animator kultury Bruno Aleksander.