Schronisko w Zielonej Górze zostanie wkrótce otwarte. Ogłoszono konkurs na nazwę i mural, który ozdobi budynek dla psów

Nowoczesne klatki

Przyłączenie kanalizacji do każdej woliery będzie dużym ułatwieniem dla pracowników schroniska czy wolontariuszy, którzy na co dzień dbają o higienę i porządek w klatkach. Zamontowanie fotowoltaiki i pompa ciepła mają zapewnić prawie bezkosztowe ogrzewanie ze źródeł odnawialnych.

Nazwa placówki

W związku z nadchodzącym otwarciem budynku dla bezdomnych psiaków Prezydent zaproponował, aby nazwę i mural, który ozdobi jedną ze ścian, wspólnie wybrali mieszkańcy. -Zapraszamy Was do współtworzenia schroniska i wyboru muralu, który znajdzie się na ścianie oraz nazwy naszego schroniska — napisał w SM prezydent Janusz Kubicki.

-Na początku muszę chyba wspomnieć, że mural został zlecony przez firmę wykonującą remont schroniska, a nie przez miasto dlatego nie konsultowałem tego [projektów] z nikim z magistratu. Kiedy zgłoszono się do mnie, przedstawiono mi wstępną wizję oraz nazwę „Psia Oaza”, do której nawiązują projekty, lecz jak się później dowiedziałem, nazwa także została przedmiotem konkursu. - tłumaczy Łukasz Chwałek — zielonogórzanin, który zaprojektował i ma wykonać mural w schronisku.

Co, o zaproponowanych wizualizacjach murali myślą mieszkańcy?

Większość zwraca uwagę na mało realistyczne ujęcie tematu i brak nawiązania do charakterystyki miasta. - Żaden nie ma nic wspólnego z Zieloną Górą niestety — zauważa pani Aleksandra. - A ja polecam zrobić coś w stylu muralu, jaki jest w Lubsku. Te psiaki wyglądają bardziej realistycznie niż te proponowane. Prosty projekt, prosty przekaz. Żadnych udziwnień! -dodaje pani Asia. Pani Krystyna natomiast pisze, że żaden z czterech zaprezentowanych murali jej nie przekonuje. - Na każdym tło zbyt dominuje, co powoduje, że zwierzątko na pierwszym planie jest mało wyraźne, a to ono ma być bohaterem. Myślę, że głównymi lokatorami schroniska są (i nadal będą) zarówno psy jak i koty. Może więc niech na muralu znajdzie się obok psa także kotek? - komentuje mieszkanka.

Pan Łukasz zaznacza, że jest to tylko projekt, a mural ostatecznie może różnić się od projektu. - Jestem oczywiście otwarty na uwagi oraz modyfikacje. Czytając komentarze, zauważyłem kilka ciekawych uwag odnośnie nawiązania do schroniska – dodaje

Sztuczna Inteligencja

AI jest narzędziem wykorzystywanym w tak wielu dziedzinach, że trudno je zliczyć. Eksperymentować z jej możliwościami zaczynają również artyści. Takie działania wywołują kontrowersje i publiczną debatę np. na temat mało kreatywnego podejścia do tematu i pójścia na łatwiznę. Także w projekcie zielonogórskiego muralu mieszkańcy dopatrzyli się cech wskazujących na współtworzenie projektu ze sztuczną inteligencją. Pamiętać jednak należy, że projekt pozostaje projektem, a AI nie jest w stanie urzeczywistnić wizji, które w jej systemy tchnął artysta. To, jak wizualizacja będzie wyglądała w ostateczności, zależy od pracy artysty.

-Do niektórych z projektów faktycznie zostały użyte elementy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To narzędzie, które w ostatnim czasie ma swój bum. Wykorzystanie jej przyspiesza pracę i daje wiele możliwości. AI jest też dość kontrowersyjnym tematem podobnie jak kilka lat temu wykorzystywanie Photoshopa w malarstwie. Dziś ludzie przywykli do pięknych kolorowych wizualizacji a nikt nie wyobraża sobie oglądać projektu w formie szkicu ołówkiem. Choć kilka lat temu w takiej formie przedstawiało się projekt murali. Wiadomo, że projekt czy to w formie fotokolażu, czy wykonany przy pomocy AI to tylko projekt, efekt finalny może mocno różnić się od wizualizacji — tłumaczy artysta.

Oto projekty murali, które są przedmiotem konsultacji społecznych. Urząd Miasta Zielona Góra

Głosować na mural oraz nazwę schroniska można od 4 do 10 marca na stronie Konsultacje JST.