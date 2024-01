Byliśmy w środku zabytku z XVIII wieku. To nowe miejsce kultury w Nowej Soli ma być czynne po wakacjach| WIDEO, ZDJĘCIA

Magazyn solny w Nowej Soli to jeden z ostatnich zabytków świadczących o historii miasta. Już nie będzie zamkniętym miejscem. Jeszcze w tym roku będą z niego korzystać mieszkańcy. W środku trwają prace remontowe.

Inwestycje w Nowe Soli. Nowe życie magazynu solnego

Zabytek, który w Nowej Soli właśnie dostaje drugie życie, zbudowany został pod koniec XVIII wieku. Położony jest na pl. Solnym. Przypomnijmy, starania o zagospodarowanie zabytku trwały w mieście od wielu lat. Najważniejsze, że udało się wymienić dach, co uratowało obiekt przez zniszczeniem. W 2016 roku pojawił się pomysł na założenie w nim Muzeum Odry. Niestety, zorganizowane w tym celu przez urząd miasta cztery przetargi zostały unieważnione. Powodem były pieniądze. Całkowite koszty powstania instytucji kultury w tym miejscu wzrosły do ponad 15 milionów złotych.

Most the Most. Milion dla Nowej Soli

W 2022 roku obiekt został zgłoszony do konkursu fundacji Most the Most. Wygrał jako jedyny w województwie. Miasto otrzymało milion złotych na rewaloryzację obiektu. Zdecydowano, że będzie miejscem wydarzeń kulturalnych i inicjatyw społecznych. Aby inwestycja mogła być zrealizowana z budżetu miasta na ten cel przeznaczono 1,5 mln zł. Remont zabytku będzie kosztował 1,6 mln zł. Za prawie 400 tysięcy zakupione zostanie wyposażenie. W ramach robót przede wszystkim wzmocniono już fundamenty i położono kanalizację.

– W tej chwili zostały wylane posadzki. Będą czyszczone ściany specjalną techniką pudrowania, która ma odsłonić dawną, ciekawą strukturę. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Pierwsze próby pokazują, że może być spektakularny – opisuje stan prac w magazynie solnym Jarosław Suski, zastępca naczelnika wydziału spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Następne prace to montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych. Planowane zakończenie prac jest jeszcze przed wakacjami. A już po wakacjach mają ruszyć działania kulturalne.

– Stowarzyszenia szykują się na organizowanie koncertów, wystaw, plenerów artystycznych. W pobliżu mamy Odrę i Harcerską Górkę, to świetne miejsce na organizację plenerów malarskich i fotograficznych. Jest bardzo duże oczekiwanie i pewna niecierpliwość organizacji społecznych, żeby już wejść i działać z wieloma różnorodnymi inicjatywami – podkreśla J. Suski.

Magazyn solny w Nowej Soli. Co to za miejsce?

Magistrat w jednym z wcześniejszych komunikatów zapowiedział, że magazyn solny będzie całorocznym miejscem, w którym stowarzyszenia, grupy nieformalne i indywidualni twórcy znajdą przestrzeń i zaplecze dla prezentacji swoich działań. Mieszańcy z pomysłami będą mogli realizować swoje pasje i pokazywać swoją sztukę, rzemiosło czy rękodzieło. Już kilka lat temu założono, że zabytkowy obiekt ma łączyć pokolenia, odwołując się do historii, łączyć ją z teraźniejszością podczas spotkań z badaczami dziejów miasta.

W historii zabytku opracowanej na potrzeby urzędu miasta, czytamy, że ta parterowa budowla, nakryta dachem kopertowym z doświetleniem w postaci tzw. wolego oka pełniła funkcje magazynowe do początku XXI stulecia. We wnętrzu zachowała się oryginalna drewniana konstrukcja drugiej kondygnacji oraz belek stropowych.