Radni Nowej Soli i powiatu nowosolskiego sprzed 20 lat. Rozpoznasz wszystkich? Pamiętasz nazwy komitetów wyborczych?

– Było dużo ciekawych różnych pomysłów. Kłóciliśmy się, gadaliśmy, zawsze z tego coś było – wspomina. – Dzisiaj radni dostosowali się do modelu, który funkcjonuje w mieście, i to nie tylko w Nowej Soli, tak jest też w wielu innych miastach, kiedy jeden włodarz trwa na stanowisku długo. Zawsze będą uważać, że chcą dobrze. I to nie jest ich wina, że dostosowują się do systemu, który to umożliwia.