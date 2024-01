Chcecie lodowisko? Pomogą strażacy! Wyleją bezpieczną ślizgawkę

Strażacy przypominają, że osoba, pod którą załamał się lód, najczęściej nie jest w stanie sama wyjść na powierzchnię, a kilka minut spędzonych w lodowatej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu i utraty sił, a w konsekwencji do utonięcia.

To są skrajne warunki dla naszego organizmu. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że wpadniemy do wody, należy zachować spokój i rozłożyć ramiona tak, żeby jak największą powierzchnią ciała docisnąć do tafli lodu i próbować wydostać się na powierzchnię. Jeżeli widzimy, że w pobliżu znajdują się jakieś osoby, to trzeba zawołać o pomoc. Natomiast w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia pamiętajmy, aby nie wchodzić na taflę, gdyż lód może załamać się również pod nami. Jest taka złota zasada, że najlepszy ratownik to żywy ratownik. Dlatego udzielając poszkodowanemu pomocy musimy pamiętać przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie. Aby pomóc tonącemu możemy użyć dna przykład kija, gałęzi czy nawet szalika - radzi Arkadiusz Kaniak.