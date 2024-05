Co było przyczyną pożaru rektoratu akademii w Gorzowie? Są cztery możliwości

- Stan budynku ulega zniszczeniu. Na razie dobrze trzyma się strop na parterze, ponieważ tam są łuki ceglane i one zupełnie inaczej przyjmują ciężar. Na pierwszym i drugim piętrze stropy zaczynają pod ciężarem wody opadać – mówi Ewa Przybylak. Jest przewodniczącą uczelnianej komisji ds. zbadania przyczyn pożaru i szacowania szkód spowodowanych pożarem, jaki 12 kwietnia wybuchł w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Teatralnej. Przypomnijmy: ogień pojawił się w tzw. budynku nr 2, czyli obiekcie, który sąsiaduje z budynkiem wydziału spraw społecznych magistratu. Bardzo szybko przeniósł się na siedzibę rektora uczelni, czyli budynek nr 1. I to właśnie ten zabytkowy obiekt z lat 1799-1801 ucierpiał najbardziej.

Uczelnia chce odbudować zabytek. Najpierw musi jednak otrzymać ekspertyzę dotyczącą jego stanu. - Tak naprawdę od tego będzie zależało, czy będzie możliwa odbudowa tego budynku. Musimy sprawdzić nośność ścian, ich wilgotność. W tej chwili ma być robiony skaning zewnętrzny budynku i dopiero po tym będzie można decydować, czy nada się on do odbudowy, czy ewentualnie do rozbiórki – mówi E. Przybylak.

Budynek grozi zawaleniem?

Mija kolejny dzień od pożaru budynków Akademii im. Jakuba z Paradyża. We wtorek, 16 kwietnia senat uczelni powołał komisję do zbadania przyczyn tragedii. Miasto natomiast zadeklarowało konkretną…

Prezent od miasta byłby zbyt kosztowny

W związku z pożarem rektoratu, jego siedziba mieści się teraz w budynku nr 5 przy ul. Chopina. To jednak rozwiązanie tymczasowe (choć będzie liczone w latach). Tuż po pożarze prezydent miasta Jacek Wójcicki zaproponował uczelni, by przejęła budynek zabytkowego ratusza przy ul. Obotryckiej. Przekazał uczelni dokumentację projektową, a na jego remont dorzucał 10 mln zł.

- Po analizach projektu i wstępnych analizach kosztów, jakie może to osiągnąć, doszliśmy do wniosku, że na ten prezent finansowo nas nie stać. Poza tym rada uczelni zasugerowała, byśmy skupili się na budowaniu nowych obiektów, a nie remontowaniu kolejnych zabytków. Remontowanie jest długotrwałe, uciążliwe i zawsze niewiadome pod względem czasu i finansów – mówi rektor akademii.