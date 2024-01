Co się czyta w bibliotece? Książkowych nowości w Gorzowie było mniej

Mimo spadku liczby zakupionych książek, wzrosło czytelnictwo, a na książkę „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” trzeba zapisać się w kolejce. Co słychać w gorzowskiej bibliotece?

- W naszej bibliotece codziennie płynie strumień do tysiąca czytelników. To 11 tys. osób, które aktywnie wypożyczają książki – mówi Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Właśnie podsumowała ona zeszły rok. Co można wyczytać ze statystyk?

Trzy książki rocznie gorzowianina

Jeśli spojrzeć, na dane za cały rok, to czytelnictwo idzie w górę. W gorzowskich bibliotekach - mowa o części głównej oraz filiach - w zeszłym roku było 180,4 tys. odwiedzin (rok wcześniej 166,8 tys. Oprócz tego przez dwanaście miesięcy w bibliotekach było 367,6 tys. wypożyczeń (rok wcześniej 340,9 tys.). To oznacza, że średnio na jednego gorzowianina przypadają trzy wypożyczenia książki rocznie.

Nowości było mniej

Nie wszystkie „słupki” poszły jednak w górę. W ostatnich kilku latach biblioteka z roku na rok zwiększała liczbę zakupionych książek i w 2022 kupiła ich prawie 21,7 tys. W minionym roku było to ledwie 4,9 tys. egzemplarzy.

- Spowodowane to było brakiem dotacji miejskiej. Ani jedna filia miejska, ani filia dziecięca nie dostały żadnej książki – mówi Ilona Rodziewicz, bibliotekarz systemowy w WiMBP. – Od listopada następuje spadek odwiedzin, bo brak jest nowości książkowych. To 900-1000 czytelników w filiach – dodaje bibliotekarka. Dodajmy, że w części miejskiej biblioteki zapisanych jest 11 tys. osób, a w wojewódzkiej 10,6 tys. osób.

Biblioteka wciąż zabiega w mieście o dotację. – Jedyną szansą na nowości jest zakup ich w tej chwili. My w antykwariatach czy na allegro nie kupujemy. Książka niekupiona w danym roku może zniknąć na zawsze, jeśli chodzi o zasoby naszej biblioteki – mówi dyrektor Szenwald. – Kiedy pytamy w ankietach, po co przychodzisz do biblioteki, 95 proc. ankietowanych odpowiada: „Po książkę, po nowość”. Nasi czytelnicy to są bardzo inteligentni ludzie. Wiedzą, jakie książki ukazują się w danym roku.

Jak rozlicza się biblioteka?

Co na zarzut o brak dotacji mówią urzędnicy?

- Miasto ma wątpliwości dotyczące rozliczenia dotacji przekazywanych do WiMBP. Wynikają one z przeprowadzonej kontroli. Problem sięga dalej niż tylko zakup księgozbioru, ale dotyczy również kosztów utrzymania filii. To dobra okazja żeby omówić te kwestie. O sprawie wkrótce poinformujemy szerzej – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. W tegorocznym budżecie miasta urzędnicy zapisali 460 tys. zł na dostosowanie pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury do potrzeb filii przy ul. Śląskiej.

Co czytają dzieci, a co dorośli?

Jakie tytuły gorzowianie wypożyczają najchętniej? W wypożyczalnie głównej jest to „Wendeta po śmierć” Nory Roberts i „Zła miłość” Marty Guzowskiej (po 16 wypożyczeń). W wypożyczalni naukowej – „Atomowe nawyki” Jamesa Cleara i „Jak przeprogramować swój mózg” Joe’go Dispenzy (po 9 wypożyczeń). W oddziale dziecięcym najlepiej wypożycza się – excuze le mot – „Dokąd biegnie kupa” Katie Daynes czy książki z serii „Kicia Kocia” (po 13 wypożyczeń). Wszystkie te tytuły i tak bije książka „Chłopki: opowieść o naszych babkach” Joanny Kuciel-Frydryszak. Po jej wypożyczenie czeka w kolejce… aż 21 osób. W gorzowskiej książnicy można m.in. wypożyczyć mangi. Jarosław Miłkowski

Przyjdź na film do książnicy

Nie samymi wypożyczeniami biblioteka jednak żyje. W piątek 26 stycznia o 17.00 działalność zainauguruje comiesięczny Biblioteczny Klub Filmowy. – Mamy dosyć duże zasoby filmowe na płytach DVD i chcemy zrobić cykl spotkań z filmem – mówi S. Szenwald. Pierwszym wyświetlonym filmem będzie „Lot nad kukułczym gniazdem”.

Dzień później – w sobotę odbędzie się z kolei spotkanie autorskie z Anną Dudek o jej nowej książce „Znikając. Reportaże o matkach”. A to tylko początek z tegorocznych planów biblioteki.

W lutym ogłoszony zostanie kolejny konkurs na fraszkę. Na 9 maja zaplanowano międzynarodową konferencję poświęconą 900-leciu ustanowienia biskupstwa lubuskiego. W październiku będzie natomiast święto książnicy, która nosi imię Zbigniewa Herbarta. Z okazji 100. rocznicy urodzin poety odbędzie się Gorzowska Herbertriada. Czytaj również:

