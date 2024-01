Ta wystawa o historii Biblii robi wrażenie. Papirus na dotknięcie ręki

W gorzowskiej książnicy otwarta została wystawa poświęcona historii Biblii i piśmiennictwa. Będzie można ją zobaczyć przez miesiąc. A bez względu, kiedy przyjdziecie, będzie na Was czekał jeden z jej organizatorów, który opowie o ciekawostkach.

- Ta wystawa powstała tak naprawdę po to, żeby dotrzeć do szkół podstawowych, do liceów czy na campusy uniwersyteckie. Po to, żeby przypomnieć, w jaki sposób Biblia dotarła do naszych czasów i skąd znalazła się w naszych rękach w takiej formie – mówi Dariusz Czyszczoń. Jest pomysłodawcą wystawy poświęconej najbardziej poczytnej księdze wszech czasów, czyli Biblii.

Wystawa zatytułowana „Historia Biblii i rozwoju piśmiennictwa” od poniedziałku 15 stycznia jest dostępna w holu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z jednej strony zawiera Biblie ze zbiorów pasjonatów, a z drugiej – zabytki piśmiennictwa ze zbiorów gorzowskiej książnicy, które nie są pokazywane ze względów konserwatorskich. Papier i pergamin są bowiem bardzo wrażliwe na światło. - To są zbiory od XV do XVIII wieku – mówi Magdalena Matuszewska, kierownik działu zbiorów specjalnych WiMBP.

Weź papirus do ręki

W trakcie wystawy można poczuć się m.in. jak beduińscy chłopcy, którzy w 1947 w jednej z jaskiń na Zachodnim Brzegu Jordanu natrafili na tzw. rękopisy z Qumran. Do ręki można bowiem wziąć, poglądowo, papirus czy skóry zwierzęce, na których spisywano dawno temu treść Pisma Świętego.

- Ta wystawa to jest 3,5 tys. lat historii powstania Pisma Świętego, czyli 1,5 tys. lat jego spisywania, 2 tys. lat tłumaczenia na języki narodowe – mówił w poniedziałek D. Czyszczoń.

- Tu można znaleźć Biblie z różnych okresów. Najstarsza Biblia, którą mamy, jest z 1684 - to Biblia w języku niemieckim wydrukowana w Szwajcarii. W języku polskim mamy Biblię Jakuba Wujka czy Biblię Gdańską z 1860 - mówił nam z kolei pastor Jarosław Gaudek z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Dodawał, że wystawa jest ponadwyznaniowa: - To wystawa mówiąca o Słowie Bożym, a ono powinno być wartościowe dla każdego człowieka nawet dla ateisty. Nas łączy Biblia. Zależy nam, by promować Pismo Święte, a nie towarzystwo czy kościół.

- My całe życie zajmujemy się biblistyką – mówił nam natomiast Wiesław Dawidowicz, prezes Gorzowskiego Centrum Biblijnego. To stowarzyszenie, które zajmuje się biblisty i podjęło się transkrypcji Biblii Nieświeskiej, której reprinty też są na wystawie.

Ewangelia według Zioma Janka

Jakie ciekawe wydawnictwa można zobaczyć na wystawie?

- Mamy Biblie w gwarach – po kaszubsku, śląsku czy Biblię górali lub też pisaną slangiem młodzieżowym – mówi pastor Gaudek. Ta ostatnia to „Dobra Czytanka wg św. Zioma Janka”, która została wydana kilkanaście lat temu i której język zdążył się już zestarzeć. Na wystawie ożna też zobaczyć oryginalny przedwojenny fragment Tory pisany na pergaminie. Jest też książeczka 3-gramowa, która zawiera „Ojcze nasz” w siedmiu językach. Są Biblie z apokryfami i bez apokryfów Na tej wystawie jest cała historia Biblii – jak powstawała, dlaczego powstawała, jaki miała wpływ na ludzi – dodaje pastor.

Wystawę „Historia Biblii i rozwoju piśmiennictwa” można oglądać do 15 lutego – od poniedziałku do piątku. W każdy z tych dni od 10.00 do 19.00 w holu biblioteki czekać będzie osoba, która opowie o wystawie i jej eksponatach. W pierwszym tygodniu będzie to pastor Gaudek.

Przy okazji wystawy w każdą środę odbywać się będą wykłady poświęcone Biblii. 17 stycznia, godz. 17.30 – Jakub Pogonowski: „Tłumaczenie jako interpretacja: hebrajskie pojęcie chesed w przekładach Biblii”.

24 stycznia, godz. 17.00 – Bogusława Majcherczyk: „Biblia Nieświeska – zapomniany przekład Szymona Budnego” (wykład online)

31 stycznia, godz. 17.00 – Dariusz Czyszczoń: „Retoryka Biblijna”

7 lutego, godz. 17.00 – Tomasz Wojtaś: „Niebezpieczeństwa rekonstrukcji tekstu Nowego Testamentu” (wykład online)

14 lutego, godz. 17.00 – Wiesław Dawidowicz: „Żyd czy Judejczyk” Czytaj również:

