Co z bożonarodzeniową choinką? W Gorzowie i okolicach rusza poświąteczna zbiórka

Święta, święta i po świętach. W wielu domach została po nich już tylko choinka. O ile ta wykonana ze sztucznych tworzyw może cieszyć oczy jeszcze długo po zakończeniu bożonarodzeniowego okresu, to drzewko żywe jest ozdobą bardzo krótkotrwałą. Kiedy zaczyna gubić igły i tracić swoje walory estetyczne, możemy rozebrać je ze świątecznych ozdób i oddać podczas specjalnych zbiórek organizowanych na początku roku.

Gdzie i kiedy wyrzucić choinkę?

Drzewko trzeba przygotować

Przed oddaniem drzewko trzeba jednak odpowiednio przygotować. Powinniśmy przewiązać je sznurkiem lub pociąć, wrzucić do worka na odpady biodegradowalne i zielone, a następnie odstawić przy altanie śmietnikowej lub przy pojemnikach na odpady komunalne. Taka choinka musi być pozbawiona doniczek oraz wszelkich lampek i ozdób. Jeżeli ozdoby, którymi dekorowaliśmy świąteczne drzewko uległy uszkodzeniu i chcemy się ich pozbyć, to musimy pamiętać, aby wyrzucić je do odpowiednich pojemników:

Zepsute światełka choinkowe kwalifikują się jako elektroodpady

Ozdoby z tworzyw sztucznych powinny trafić do pojemników na plastik i metal

Natomiast błyszczące bombki, mimo że tłuką się tak samo jak szkło, należy wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

