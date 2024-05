Jazzujące Muzeum tym razem z mocnym australijskim akcentem. Za nami porywający występ "Kamil Abt Quintet", a za tydzień będzie mocno latino

Tradycyjnie, koncertowi towarzyszyła prezentacja jednego z obrazów znajdujących się w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tym razem był to obraz olejny na płótnie autorstwa Konrada Jarockiego pt. „Przestrzeń VIII” z 1971.

Konrad Jarocki urodził się w 1927 roku w Zaklikowie. Był malarzem, rysownikiem, architektem, pedagogiem oraz członkiem Grupy Wrocławskiej. W 1948 roku studiował matematykę na Uniwersytecie w Lublinie, jednak po roku wyjechał do Wrocławia i rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w latach 1949-1955 studiował architekturę. Po ukończeniu studiów technicznych podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnych tym razem artystycznych. W latach 1955-1958 studiował malarstwo w PWSSP we Wrocławiu., gdzie kształcił się pod kierunkiem Prof. Eugeniusza Gepperta i Prof. Stanisława Pękalskiego. Po latach dwukrotnie objął stanowisko rektora tej uczelni (w 1984 roku i w latach 1992- 1999). Projektowanie architektoniczne łączył z twórczością malarską. Od pierwszej wystawy indywidualnej, prezentowanej we wrocławskim Klubie Dziennikarza (1964) zaznaczył swoją obecność w życiu artystycznym zarówno w kraju, jak i za granicą. Wystawiał swoje obrazy m.in.: we Francji, w Niemczech, Belgii, Kanadzie, Iraku, Iranie, Czechosłowacji, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Obrazy Konrada Jarockiego to dzieła malarza i architekta, albowiem zarówno warstwa malarska – atmosfera, klimat kolorystyczny, jak i kompozycja form w przestrzeni – konstrukcja obrazu – mają dla zamierzonego efektu znaczenie pierwszorzędne. W obu tych warstwach są to dzieła głęboko przemyślane. W samym procesie twórczym artysta dopuszcza istnienie kontrolowanego przypadku, który nadaje jego obrazom cechy żywiołowe, emocjonalne, ekspresyjne. Jarocki ma na swoim koncie udział w ponad 80 wystawach zbiorowych i ponad 20 indywidualnych.