Cykl muzyczny "Miesiąc Kobiet" zakończył się mocnym wielkanocnym akcentem. Zabrzmiało słynne "Stabat Mater" Karola Szymanowskiego

Dyrygentka z Krakowa

To absolwentka dyrygentury symfoniczno-operowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego (2013) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2019). Umiejętności dyrygenckie doskonaliła podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez Jina Wanga, Jormę Panulę, Sian Edwards, Marka Herona, Tadeusza Strugałę, Gabriela Chmurę oraz Rafała Delektę. Jej repertuar obejmuje zarówno muzykę symfoniczną, kameralną, operową, operetkową, baletową, jak i filmową czy musicalową. Od 2022 roku Pierwsza Dyrygentka i Dyrektor Artystyczna Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

Opera Wagnera i narodziny syna

Jako pierwsza zabrzmiała uwertura do opery Wagnera "Tannhäuser". To dzieło w trzech aktach, do libretta kompozytora (po niemiecku) ukończone w 1845 r. Po niej zabrzmiał poemat "Idylla Zygfryda"