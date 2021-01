Czego brakuje przy pomniku Andrzeja Huszczy, legendy zielonogórskiego żużla?

Kariera Rafała Okoniewskiego wyhamowała w Falubazie

Kolejny jubilat, któremu również życzę, jak najlepiej, to Rafał Okoniewski, on 26 stycznia skończył 41 lat. Nazywany był „mistrzem świata startów”, ale po prawdziwe mistrzostwo świata nigdy nie sięgnął, choć drzemał w nim niesamowity talent do jazdy na żużlu. Niedawno ogłosił, że w nadchodzącym sezonie ścigał się już nie będzie i na razie nie zamierza w jakimkolwiek charakterze działać w czarnym sporcie. Należy zaznaczyć, że „Okoń” był najlepszym polskim juniorem, gdy startował w barwach Stali Gorzów, a jego kariera wyhamowała, gdy był zawodnikiem Falubazu Zielona Góra. To wtedy przytrafiły mu się dwie bardzo groźne kontuzje, ale co ważniejsze, przedwczesna śmierć ojca odebrała mu spokój w parkingu, bo Mariusz Okoniewski był świetnym mechanikiem.