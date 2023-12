Czy Gorzów ma najfajniejszy świąteczny tramwaj? Bierze udział w europejskim konkursie!

Na ulicach wielu europejskich miast pojawiły się już świątecznie udekorowane tramwaje. Z tej okazji czeski portal zajmujący się tematyką transportową już po raz siódmy ogłosił nietypowy konkurs. Internauci mogą głosować na najpiękniej przyozdobiony pojazd. W tegorocznym plebiscycie bierze udział dwadzieścia osiem europejskich miast. Swoje świąteczne tramwaje prezentują między innymi Bratysława, Drezno, Praga, Brno, Budapeszt czy Norymberga.

W niektórych miastach tramwaje dekoruje się po raz pierwszy, podczas gdy w innych jest to coroczna tradycja. Tramwaje zostały nominowane do ankiety przez czytelników, a jednocześnie zwrócono się do firm transportowych z możliwością przesłania własnych zdjęć do ankiety. W ostatnich latach niektóre miasta rozbudowują swoje floty udekorowanych świątecznie tramwajów. W tym roku Praga po raz kolejny udekorowała sześć tramwajów, a wiele miast regularnie dekoruje dwa tramwaje - informuje czeski portal.