Debiut stalowców w Arenie Gorzów. Chcą zostać wiceliderami Ligi Centralnej

Mecz Budimex Stal Gorzów – Padwa Zamość to bez wątpienia hit 15., ostatniej w pierwszej rundzie serii spotkań na zapleczu Orlen Superligi. Wyjątkowość tej potyczki jest podwójna. Po pierwsze: będzie to debiut żółto-niebieskich w Arenie Gorzów. I po drugie: naprzeciw siebie staną druga (Padwa) i trzecia (Budimex Stal) drużyny w tabeli, które dzielą tylko dwa punkty na korzyść zamościan. Jeśli gorzowianie wygrają „za trzy”, będą na półmetku rozgrywek wiceliderami tabeli. Utrzymanie tej lokaty do końca sezonu będzie z kolei oznaczało możliwość rozegrania baraży z przedostatnią drużyną Orlen Superligi o awans do elity.