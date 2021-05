Do Nowej Soli wracają otwarte imprezy. To będzie weekend wydarzeń. Sprawdź program i godziny

- Wojtek urodził ciut za wcześnie i ważył pół kilograma. Pół kilograma.... Teraz ma rok. Spędza bardzo dużo czasu w samochodzie, podłączony do przenośnego aparatu tlenowego, pędząc z Mamą lub Tatą na badania, do lekarza, na konsultację, na terapię. Ale jest też drugi powód. Chcielibyśmy zebrać też środki na aparat do podświetlania żył dla oddziału neonatologii w Zielonej Górze... - zachęcają do udziału organizatorki Bogumiła Brykalska i Beata Cegiełka.