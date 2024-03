30 prostych i sprawdzonych przepisów na chleb od Czytelników | PRZEPISY

Przestaje smakować wam pieczywo ze sklepów? Spróbujcie przygotować je sami w domu. Myślicie, że to skomplikowana sprawa? Nic bardziej mylnego. Nasi Czytelnicy zdradzili nam swoje sprawdzone przepisy. Skorzystajcie z ich podpowiedzi, a zapach świeżo pieczonego pieczywa będzie roznosił się także po waszych domach.

W ostatnich czasach można zaobserwować, że wzrosła kulinarna świadomość konsumentów. Większość z nas patrzy już na to, co je. Sprawdza skład danego produktu. Spulchniaczom i innym ulepszaczom mówimy "nie". Dlatego też coraz częściej ludzie decydują się na pieczenie chleba w domu. Plusy takiego pieczywa? No chociażby to, że z nim nic złego nie ma prawa się dziać. Dobrze wypieczony chleb nie ma prawa pleśnieć. Plusem jest również to, że taki domowy chleb jest łatwiej przyswajalny przez nasz organizm.

Mała piekarnia w twoim domu

Co więcej, pieczenie chleba nie wymaga od nas specjalnych umiejętności. Wystarczą naprawdę proste składniki i każdy laik jest w stanie upiec chleb w domu. Nasza kuchnia może zamienić się w małą piekarnię. I nie potrzebujemy do tego nawet specjalnego pieca.

Nie mamy pieca? Piekarnik wystarczy

Podstawą jest organizacja pracy. Wystarczy kilka dni wcześniej przygotować zaczyn. Jeśli nie mamy pieca, wystarczy nam piekarnik. Podstawą tutaj jest obniżenie temperatury. W specjalnym piecu spada ona naturalnie. Tutaj musimy zrobić to mechanicznie, ale efekt końcowy jest taki sam. Dokładniej mówiąc, przed włożeniem chleba nastawiamy piekarnik na 220 stopni na 10 minut. Następnie pieczmy go przez 20-25 minut, cały czas doglądając. Po tym czasie obniżamy temperaturę do 160 stopni i dalej pieczemy przez 20 minut. Jak ostygnie, można przykryć go lnianą ściereczką. Dzięki temu zachowa świeżość. A jeśli ktoś lubi ziarna słonecznika czy dyni, to warto je wysypać na dnie blaszki. Wtedy upieczony chleb pachnie na przykład dynią i ziarna nie są spalone.

Po co komu mikser i thermomix?

Na co dokładnie zwrócić uwagę podczas przygotowywania pieczywa?

Podstawą jest zachowanie higieny osobistej. Jeśli przyglądaliście się kiedyś, jak w waszej rodzinie, np. babcie lub prababcie, wypiekały chleb, zapewne zwróciliście uwagę na chusty na głowach, zawiązane włosy, fartuszki, wyrabiane rękami ciasto. To podstawa. Niektórzy używają drewnianych łyżek i mikserów, thermomixów, ale nie jest to dobra opcja. Do pieczenia chleba starajmy się podejść tradycyjnie. Urządzenia elektryczne? Nie są niezbędne.

Proste przepisy Czytelników na domowy chleb

No dobrze, ale czas zabrać się za pieczenie. Swoje sprawdzone przepisy przekazali nam najlepsi kucharze w lubuskiem, czyli nasi Czytelnicy. A oto ich niezawodne przepisy: