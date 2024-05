Drogowy kocioł w centrum Gorzowa. Rusza przebudowa ulicy Spichrzowej

Na początek frezowanie asfaltu

W środowy wieczór wykonawca przebudowy wprowadził czasową organizację ruchu. Nastąpiło zapowiadane zamknięcie wschodniej części skrzyżowania ulicy Chrobrego, Spichrzowej i Mostu Staromiejskiego. Wyłączona została również sygnalizacja świetlna na Rondzie Santockim. To z powodu spodziewanego większego natężenia ruchu, ponieważ główny objazd na trasie między Zawarciem a centrum miasta będzie odbywał się przez Most Lubuski i Trasę Nadwarciańską. W czwartek odbył się odbiór czasowej organizacji ruchu i ruszyły prace budowlane. Na początek wykonawca zajmie się frezowaniem asfaltu.

Jak jeździć po centrum Gorzowa?

Pozostała natomiast możliwość wjazdu z ulicy Nadbrzeżnej na Most Staromiejski oraz z ulicy Spichrzowej do ulicy Lutyckiej. Nie ma również wjazdu z ulicy Spichrzowej w Mostową, a ulica Obotrycka (na wjeździe od ulicy Pionierów w kierunku Katedry) będzie drogą dwukierunkową bez przejazdu oraz z ograniczeniem ruchu.

Dojazd do zachodniej części ul. Spichrzowej będzie możliwy:

Dojazd do wschodniej części ul. Spichrzowej będzie możliwy :

Inwestycja potrwa czternaście miesięcy

Pierwszy etap prac ma potrwać do września tego roku. Do drugiego etapu inwestycji wykonawca ma przystąpić jesienią. Później przyjdzie natomiast czas na trzeci etap, czyli przebudowę wylotu z ulicy Nadbrzeżnej. Cała inwestycja ma być gotowa do lipca przyszłego roku.

