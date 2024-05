Historyczna ulica w Gorzowie będzie pełniła funkcję deptaka

W tygodniu zaczynającym się 20 maja ruszy przebudowa ostatniego odcinka ul. Spichrzowej. Prace obejmą nie tylko odcinek od skrzyżowania z ul. Chrobrego po skrzyżowanie z ul. Hejmanowskiej, ale również przebudowę skrzyżowania przy wjeździe na most Staromiejski od strony centrum. W poniedziałek mają się rozpocząć prace nad tymczasową organizacją ruchu, natomiast w czwartek ruszą zasadnicze roboty budowlane. Co zmieni się przy okazji przebudowy?

Zamknięty wjazd w historyczną ulicę miasta

Jedną z najważniejszych zmian będzie zamknięcie możliwości wjazdu w ul. Mostową.

- Jak ją teraz zamkniemy, to już jej nigdy nie otworzymy. Ona będzie miała funkcję deptaka – mówi Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu. Przypomnijmy, że Mostowa to jedna z historycznych ulic miasta. To właśnie ona przez długi czas prowadziła z mostu na Warcie w kierunku Starego Rynku.