Dziesięciolatek zginął pod kołami auta na oczach rodziców. Sprawca właśnie usłyszał zarzuty

W poniedziałek przed południem gorzowska policja przekazała do prokuratury mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w podgorzowskim Wawrowie. Dwudziestosześciolatek został przesłuchany i usłyszał zarzuty.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił, żeby prokurator w dniu dzisiejszym przedstawił kierowcy tego pojazdu zarzuty. Zarzuty, które usłyszał podejrzany to spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, ucieczka z miejsca zdarzenia oraz prowadzenie pojazdu wbrew orzeczonemu wcześniej zakazowi. Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę z powodu tego, co się wydarzyło. Grozi mu kara od pięciu do dwudziestu lat pozbawienia wolności. Teraz prokurator skieruje do sądu wniosek o zastosowanie wobec tego mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - mówi Agnieszka Hornicka-Mielcarek z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie.