Recykling ma znaczenie! Segreguj odpady i dbaj o środowisko

Osiemnastego marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu, który powstał z myślą o edukacji w dziedzinie odzyskiwania surowców oraz promocji segregacji odpadów. To dobra okazja, żeby spojrzeć na śmieci z innej perspektywy i zastanowić się nad ich odpowiednim wykorzystywaniem. Dzięki temu każdy z nas może stać się ekologiem w swoim otoczeniu!

Każdy może aktywnie włączyć się w proces recyklingu, bo rozpoczyna się on już w gospodarstwie domowym. Wśród przedmiotów codziennego użytku, które należy zbierać w sposób selektywny należą między innymi plastikowe i szklane butelki, puszki czy ulotki. Dzięki niewielkiemu wysiłkowi niepotrzebne rzeczy mogą wrócić do nas w innej formie, bo staną się surowcami, które można powtórnie wykorzystać. Naprawdę niewiele trzeba, by zadbać o środowisko, które nas otacza. Przeczytaj również: Drzewko za surowce wtórne. Przynieś odpady i odbierz sadzonki! Przyjdź na naszą akcję w Gorzowie!

To prosta, ale skuteczna praktyka

Odpady, które nie są prawidłowo segregowane i utylizowane mogą przyczyniać się do emisji szkodliwych substancji chemicznych i gazów cieplarnianych, co negatywnie wpływa na nasze zdrowie i środowisko. Segregacja odpadów to prosta, ale skuteczna praktyka, która polega na oddzielaniu plastiku, szkła, papieru czy metalu i wrzucaniu ich do odpowiednich pojemników. Im lepiej posegregowane odpady, tym łatwiejszy będzie ich recykling. Każde przekazane urządzenie, które trafi do recyklingu, to krok w stronę czystszej przyszłości dla naszej planety! Jaroslaw Jakubczak

Elektrośmieci to gigantyczny problem

Światowy Dzień Recyklingu to dobra okazja, żeby wziąć pod lupę elektroodpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska. Wśród takich niebezpiecznych sprzętów znajdują się między innymi stare odkurzacze, suszarki do włosów, żelazka, niedziałające telefony i ładowarki czy zużyte baterie. Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przybywa w lawinowym tempie, bo stare modele są wypierane z rynku przez kolejne technologiczne nowości.

Dołącz do naszej misji i odbierz drzewko

Elektroodpadów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Takich problematycznych urządzeń możemy się pozbyć biorąc udział w akcji Gazety Lubuskiej "Drzewko za surowce wtórne", która rusza już w sobotę 23 marca w Gorzowie Wielkopolskim. Na terenie Centrum Handlowego NoVa Park w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie można oddać stare sprzęty, a w zamian odebrać sadzonki różnych drzew i krzewów. Już w sobotę, 23 marca na terenie Centrum Handlowego NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim będzie można odebrać sadzonki różnych drzew i krzewów w zamian za elektrośmieci. Głównym Partnerem wydarzenia jest

NoVa Park

Można dostać drzewko za surowce wtórne

Akcja jest organizowana wspólnie z Lasami Państwowymi. W naszym regionie o sadzonki drzew i krzewów zadbają: Nadleśnictwo Bogdaniec i Kłodawa, które przygotowały ich kilka rodzajów do wyboru. Każde przekazane urządzenie, które trafi do recyklingu, to krok w stronę czystszej przyszłości dla naszej planety! Lasy Państwowe Każdy uczestnik akcji w zamian za przekazanie dowolnej liczby elektrośmieci małego, dużego lub średniego rozmiaru, otrzyma sadzonkę lub sadzonki w liczbie od jednej do czterech. Przynosić można:

