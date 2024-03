Pięć bramek w lubuskich derbach piłkarskich. Odra Bytom Odrzański dużo lepsza od Warty Gorzów

- Tak, jak się spodziewałem, było to ciężkie spotkanie, było sporo nerwowych sytuacji, ale cieszę się, że mecz potoczył się na naszą korzyść – powiedział Maciej Górecki. – W pierwszej połowie wydawało się, że mieliśmy kontrolę nad tym, co dzieje się na boisku, a straciliśmy bramkę. Fajnie, że szybko zareagowaliśmy i wyrównaliśmy. Później, w przerwie coś sobie ustalamy, a okazuje się, że na początku drugiej połowy Warta przejmuje inicjatywę, na co jej pozwalamy. I chyba dzięki bramce na 2:1 trochę to wszystko się uspokoiło i to my lepiej wyglądaliśmy w defensywie, lepiej operowaliśmy piłką. Dlatego cieszę się, że w tym bardzo ważnym dla nas pojedynku, wygraliśmy.