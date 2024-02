Ferie 2024 w Zielonej Górze otworzy wielka bitwa na śnieżki! Brak śniegu to nie problem, organizatorzy mają na to plan. Sprawdź szczegóły! Joanna Niedziela

W tym roku młodzi Lubuszanie musieli czekać na zimowy wypoczynek najdłużej, bo ferie w województwie lubuskim zaplanowane są na ostatni możliwy termin tj. 12-25 lutego. Choć ostatni tydzień w szkolnych ławkach zapewne duży się niesamowicie, to gwarantujemy, że jest na co czekać. Zielona Góra oferuje mnóstwo ciekawych wydarzeń, atrakcji i półkolonii, a to wszystko rozpocznie wielka bitwa na śnieżki! Ale zaraz...przecież nie ma śniegu?