Gmina Zabór. Czy szkoła w Droszkowie zostanie przeniesiona do Zaboru?

Rozbudowa szkoły nie jest możliwa

Jak informuje nas wójt Robert Sidoruk, do szkoły w Droszkowie uczęszcza obecnie ok. 30 uczniów. Czy biorąc pod uwagę rosnące potrzeby, gmina rozważa rozbudowę placówki?

– To w praktyce jest niemożliwe, bowiem budynek znajduje się obecnie pod ochroną konserwatora zabytków. Ewentualna rozbudowa szkoły nie dość, że byłaby problematyczna, to również bardzo kosztowna. Dlatego nie rozważamy takiego scenariusza – wyjaśnia Sidoruk. Co więc gmina planuje, aby zaspokoić potrzeby młodych rodziców, którzy wprowadzają się do Droszkowa?