Gorzów: 35-letni Lubuszanin poszukiwany był 14 listami gończymi. Został zatrzymany przez gorzowskich "łowców głów" OPRAC.: Sandra Soczewa

35-letni Lubuszanin nieuchwytny był od trzech lat, a poszukiwano go 14 listami gończym z całej Polski. Powód? Oszustwa internetowe. Do ustalenia miejsca jego przebywania oraz samego zatrzymania po raz kolejny niezbędne było zaangażowanie policyjnych łowców głów z Gorzowa Wielkopolskiego. Mężczyzna trafi za kratki na co najmniej 5 lat.