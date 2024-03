Gorzów. Hawelańska i Wełniany Rynek mają być zrobione do 18 maja. Jak idą prace?

- Ten fragment od Studni Czarownic to chyba w tydzień czasu ułożyli, więc przez dwa miesiące to pewnie ułożą też resztę – mówiła nam w poniedziałek 18 marca pracownica jednego z punktów handlowo-usługowych przy ul. Wełniany Rynek. Na jedną z ważniejszych gorzowskich inwestycji, jaką jest przebudowa ulic między Sikorskiego a Studnią Czarownic, wybraliśmy się nie przez przypadek. 18 maja mija termin zakończenia robót. Chcieliśmy więc sprawdzić, jak postępują prace. Inwestycja ma być przecież gotowa już za dwa miesiące!

Jak idą roboty na Wełnianym Rynku?

Miejsca do poprawki widać gołym okiem

W rozmowie z miejską spółką, która nadzoruje inwestycję, poruszyliśmy też problem estetyki ułożenia kostki na ul. Hawelańskiej. W okolicy salonu fryzjerskiego czy wejścia do pasażu Hawelańska gołym okiem widać, że sąsiadujące ze sobą kostki nie są ułożone równo (i wcale nie chodzi nam o kąt nachylenia w związku z odprowadzeniem wody do studzienek deszczowych). Nasze spostrzeżenia podzielali wczoraj m.in. pracownicy punktów handlowo-usługowych z Hawelańskiej i Wełnianego Rynku oraz radni Tomasz Rafalski z PiS i Piotr Wilczewski z PO, których partyjne biura są w rejonie Studni Czarownic.

To, że estetyka ułożenia kostki pozostawia wiele do życzenia, widać gołym okiem. Gorzowskie Inwestycje Miejskie

Te spostrzeżenia wyraziliśmy w rozmowie z Gorzowskimi Inwestycjami Miejskimi.

- Spółka prowadzi rozmowy z wykonawcą na temat poprawy estetyki ułożonych fragmentów nawierzchni – powiedziała nam Ewa Iwańska.

To już kolejna uwaga co do wykonania kostki. W grudniu, po kilku deszczowych dniach, zwróciliśmy uwagę, że… deszczówka nie spływa do kanalizacji.