Gorzów ma być połączony koleją ze Szczecinem. Kluczem jest łącznica w Kostrzynie

Łącznica do Szczecina

Pociągi z Gorzowa po dojechaniu do górnego poziomu dworca w Kostrzynie pojechałyby dalej prosto, przejechały most na Warcie, a tuż za nim zjechałyby z linii 203, skręciłyby w lewo i po przejechaniu około 850 m oraz zrobieniu półokręgu wjechałyby na tory istniejącej linii 273. Dalej jechałyby w kierunku dolnego poziomu kostrzyńskiego dworca, by móc dalej jechać do Szczecina. Cały przejazd od górnego do dolnego poziomu dworca miałby zająć około 6 minut. Co ważne, ta łącznica nie ingerowałaby nawet w układ drogowy w Kostrzynie i nie wpływa na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Łącznica do Zielonej Góry

W planach jest także opcja zbudowania drugiej odnogi nowej łącznicy, która miałaby 650 metrów. Połączyłaby linię 203 z linią 273, ale w taki sposób, by była możliwość pojechania koleją bezpośrednio z Gorzowa do Zielonej Góry i dalej na południe.

To jeszcze nie wszystko. W rejonie dzisiejszego parkingu przed targowiskiem miałaby powstać nowy przystanek kolejowy. Ma już nawet swoją roboczą nazwę. To Kostrzyn nad Odrą Zachód.

Ta część łącznicy wiązałaby się z przebudową układu drogowego w rejonie targowiska. Byłoby to jednak z korzyścią dla kierowców, bo droga miałaby biec nad torami, a więc zniknąłby problem korkowania się ul. Sikorskiego w momencie przejazdu pociągów. W miejscu, gdzie dziś biegną tory kolejowe między Postomią a targowiskiem, byłaby droga, która prowadziłaby do wiaduktu nad torami kolejowymi i do ronda Twierdza.