Gorzów pamięta o powstańcach wielkopolskich. Kolejny grób z nowym pomnikiem

Pomnik jak z XIX wieku

Kształt nagrobka Marcina Kalmana, choć oczywiście nowy, to nawiązuje do historycznych polskich nagrobków z XIX wieku. Jest masywny, z dużym krzyżem, wykonany z kamienia.

„Klasyczna czarna tablica zawiera dane pochowanego, a czarna płyta nagrobna – wizerunek Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego, którym po II wojnie światowej zostali odznaczeni żyjący jeszcze w tamtym okresie powstańcy wielkopolscy. Inskrypcje na nagrobku wykonano czcionką nawiązująca do czcionki używanej w dwudziestoleciu międzywojennym” – informuje IPN.