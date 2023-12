Powstańcy Wielkopolscy zostali uhonorowani w Żaganiu, pod pomnikiem przy ul. Bema Małgorzata Trzcionkowska

Po pierwszej wojnie światowej do niemieckiego obozu w Żaganiu trafiło ok. 500 powstańców wielkopolskich oraz cywili, wspierających Powstanie Wielkopolskie. Do domów zostali zwolnieni dopiero we wrześniu 1919 roku. To właśnie jeńcy z Żagania wybrali nowego burmistrza Leszna. W środę 27 grudnia 2023 pod pomnikiem przy ul. Bema w Żaganiu, mieszkańcy miasta uczcili bohaterów.