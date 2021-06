Gorzów. Rozbudowa Myśliborskiej dobiega końca. Za kilka dni kierowcy będą jeździć dwiema nitkami

Już tylko godziny dzielą nas od końca rozbudowy ul. Myśliborskiej. To jedna z kluczowych dróg w mieście. Łączy bowiem miasto z drogą ekspresową S3, dojeżdża się nią też do strefy przemysłowej, a gdy w niedzielę odbywa się giełda, ulica zwyczajnie się korkuje. Teraz utrudnienia to przeszłość. Kierowcy w końcu będą mogli korzystać z obu nitek. W ostatni weekend trwało układanie ostatnich warstw asfaltu. Teraz trwają już ostatnie prace. Gdy byliśmy tu w poniedziałek w południe, kilka ekip uwijało się tu w różnych miejscach placu budowy.

Kiedy kierowcy wjadą na drogę?

O tym, że Myśliborska otwarta zostanie lada moment, widać także po innych pracach. Wzdłuż ul. Mironickiej kolejna ekipa układała i grabiła wczoraj ziemię pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową. Z kolei kilkadziesiąt metrów dalej trwało mocowanie palików przy niedawno posadzonych tutaj drzewach. Wzdłuż samej Myśliborskiej trwało natomiast sianie trawy na poboczu i koszenie zielska na wysepce między jezdniami. Jest już zamontowane nowe oznakowanie. Wymalowane są też pasy na jezdni. Kiedy zatem kierowcy będą mogli jeździć obiema nitkami?

- Ruch na obu nitkach będzie lada moment. Może to być od czwartku, może już w środę. Na pewno będzie to już w tym tygodniu - mówił nam w poniedziałek jeden z kierowników robót.

Kilkadziesiąt minut wcześniej zapewniali nas o tym i w samym Budomeksie, który odpowiada za prace, i w magistracie:

- Kilka tygodni temu wykonawca wnosił o przedłużenie prac do 30 czerwca. Rozmawialiśmy z nim pod koniec zeszłego tygodnia. Nie wnosił już o kolejne przesunięcie. Oznacza to, że prace dobiegają końca - mówił nam Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Po zakończeniu robót przyjdzie jeszcze czas na odbiór.