Gorzów znów powie "Dobry wieczór". To będą cztery miesiące z muzyką, tańcem i teatrem

Policja ma wolne etaty i czeka na chętnych do służby. Jakie są wymagania i ile można zarobić?

Policja ma wolne etaty i czeka na chętnych do służby w mundurze. Tylko w tym roku ustalono sześć terminów przyjęć do służby. Do obsadzenia jest w sumie ponad dwieście stanowisk w kilkunastu różnych jednostkach na terenie województwa lubuskiego.