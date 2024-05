Gorzowianie pobłądzili na torze we Wrocławiu. We wtorek odrobią zaległości z GKM Grudziądz

Stanisław Chomski (trener ebut.pl Stali): - Każdy wynik może zaskoczyć. Na pewno jechaliśmy do Wrocławia z innymi oczekiwaniami, ale rzeczywistość okazała się trudna. Pozytywnie wypadli młodzieżowcy, dlatego dostali nagrodę w postaci występu w nominowanym wyścigu. Błędy miały miejsce już w pierwszych biegach. Uczulałem na nie, ale trudniej to wykonać. To jest żużel, często jeden błąd na tak szerokim torze dużo kosztuje. Proste. Dziś była sroga lekcja. Zespół z Wrocławia jest mocny i to pokazuje, bo to jeden z faworytów ligi.