Gorzowianki zapłaciły za grę w Europie i zmęczenie podróżami. Przegrały u siebie z sosnowiczankami

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. – MB ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 73:80

Trener Dariusz Maciejewski: To nie tylko mój sukces, ale całej organizacji

Dobre znajome

Zespoły z Gorzowa i Sosnowca mają w ostatnim czasie sporo wspólnych elementów. W bieżących play offach EuroCup Women obydwa odpadły po pojedynkach z Galatasaray Stambuł. W Zagłębiu występuje Francuzka Zoe Wadoux , w poprzednim sezonie jedna z podpór akademiczek. A w ubiegłych rozgrywkach to właśnie gorzowianki i sosnowiczanki rywalizowały w małym finale o brązowe medale MP.

Jakby mało było tych zaszłości, podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego miały w pamięci pierwszą w bieżących zmaganiach ligową porażkę 79:82, poniesioną po dogrywce właśnie w Sosnowcu. Powodów, by bić się o korzystny wynik było więc sporo.

Do przerwy trafiały obydwa zespoły

Motywacja – przynajmniej w przypadku akademiczek – okazała się niewystarczającym atutem wobec ogromnego zmęczenia po ostatniej serii meczów, rozgrywanych co trzy dni i późnego powrotu w piątkowy wieczór z pucharowej eskapady do Stambułu. W niedzielę gospodyniom wystarczyło sił tylko na pierwszą połowę. Dwie pierwsze, dość szalone kwarty z mnóstwem trafień miejscowe wygrały 28:26 i 17:15. Na tablicy wyników najczęściej, bo aż siedem razy pojawiały się jednak remisy, co świadczyło o bardzo wyrównanej rywalizacji.