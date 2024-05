III liga: bardzo ważne zwycięstwo Odry i kuriozalny mecz w Gorzowie

Deszczowe derby dla Warty

Ważne trzy punkty Odry

Spośród lubuskich drużyn w najgorszej sytuacji jest Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański, która wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Wobec tego niezwykle ważne są trzy punkty, które bytomianie wywalczyli we Wrocławiu, gdzie pokonali miejscową Ślęzę. I choć mieli oni znaczącą przewagę przez całe spotkanie, to tylko raz udało im się trafić do siatki gospodarzy. W 50 minucie dokonał tego świeżo wprowadzony na boisko Mykyta Łoboda. Dzięki temu Odra traci do bezpiecznej lokaty dwa punkty i na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż liczy się w walce o utrzymanie w III lidze.