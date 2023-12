IKEA w Zbąszynku produkuje 60 mln mebli rocznie. To potężny zakład zaopatrujący świat

Obecny trend “Fast Fashion”, czyli szybkiego życia, szybkich zmian i kupowania, a nie naprawiania stawia pod lupą nie tylko koncerny odzieżowe. Zmieniająca się z sezonu na sezon moda, a co za tym idzie, nadprodukcja towaru dotyczy także sklepów z meblami i dodatkami do domów. Nie od dziś wiadomo, jaki wpływ na naszą planetę mają takie działania, dlatego fabryki takie jak ta w Zbąszynku powinny zwracać szczególną uwagę na działania oraz produkty, na każdym etapie ich powstawania, tak aby dbać o wspólne dobro planety.

IKEA w duchu EKO

- Bycie producentem mebli to duża odpowiedzialność. Proces produkcyjny to etap, który może pochłaniać ogromne ilości energii i generować zbędne odpady. W IKEA Industry dokładamy wszelkich starań, aby temu zapobiec i aby nasze procesy oraz działania były neutralne dla środowiska - informuje IKEA

Ważne stanowisko

W ramach zrównoważonego rozwoju IKEA podjęła także wyzwanie, aby do 2030 roku wytwarzać swoje produkty jedynie z tworzyw ekologicznych. To ważna deklaracja, która może mieć wpływ na wytwarzane w procesie produkcji toksyczne odpady.

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku ekologii są panele fotowoltaiczne o łącznej wartości 19 MW, jakie stanęły na gruntach fabryk w Babimoście i Zbąszynku. Odpowiada to około 10 proc. oszczędności w energii. W momencie jej powstawania była to jedna z największych tego typu instalacji na terenie fabryki w Europie. IKEA Industry jest w czołówce redukcji emisji CO2 i planuje go zredukować o 80 proc. do 2025 roku.