IKEA w Polsce to nie tylko sklepy, ale też potężne fabryki. Ta w Zbąszynku może wyprodukować 60 mln mebli rocznie!

Co piąty produkt IKEA powstaje w Polsce

Te dane mogą zaskakiwać, bo choć IKEA posiada fabryki rozsiane po całym świecie, to Polska uważana jest za drugi dom szwedzkiej firmy. Jest drugim co do wielkości krajem produkującym meble i artykuły wyposażenia wnętrz. Rocznie 20% światowej produkcji pochodzi z Polski, a biorąc pod uwagę tylko meble drewniane to aż 50%.

W Polsce produkowane są między innymi popularne serie HEMNES, MALM, MICKE, LACK czy KALLAX!