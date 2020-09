49. Lubuskie Lato Filmowe 2020: na finał koncert nowosolan, Złote, Srebrne i Brązowe Grona oraz film „Obywatel Jones” Agnieszki Holland

W sobotę, 5 września – uroczyste zakończenie 49. Lubuskiego Lata Filmowego w łagowskim amfiteatrze.

To już ostatnie dni filmowego maratonu festiwalowych tytułów w Łagowie.

W piątek, 4 września 2020 r., blok seansów w Dużej Sali Leśnika wystartuje o godz. 9.00, a w Małej Sali Leśnika – o godz. 11.00. Do tego pokazy w GOK i w Kinie Za Rogiem. W amfiteatrze o godz. 21.30 wyświetlony zostanie „Czarny mercedes” w reżyserii Janusza Majewskiego.

W finałową sobotę, 5 września 2020 r., pokazy rozpoczną się podobnie jak w piątek. W amfiteatrze o godz. 20.30 rozpocznie się blok atrakcji w ramach zakończenia Lubuskiego Lata Filmowego. Na początek koncert dadzą Big Band Nowosolski i Nowosolskie Smyczki. O godz. 21.00 różne gremia jury ogłoszą swoje werdykty – w ręce filmowców z krajów Europy Środkowej i Wschodniej powędrują tradycyjne nagrody LLF-u: Złote, Srebrne i Brązowe Grona. O godz. 22.00 zostanie wyświetlony „Obywatel Jones” w reżyserii Agnieszki Holland.

49. Lubuskie Lato Filmowe 2020. Program: piątek, 4 września 2020 DUŻA SALA LEŚNIK

9:00

Good Morning – reż. / dir. Bence Miklauzic,Węgry • Hungary, 16’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Casting – reż. / dir. Sándor Csoma, Węgry • Hungary, 28’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Kierowca autobusu • The Bus Driver • A buszsofőr – reż. / dir. Dávid Borbás, Węgry • Hungary, 23’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Jak dotąd • As Up to Now • Ahogy eddig – reż. / dir. Katalin Moldovai, Węgry • Hungary, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

11:00

Ciche dni • Silent Days • Hluché dni – reż. / dir. Pavol Pekarčík, Słowacja, Czechy • Slovakia, Czech Republic, 80’ (kon. dok. / doc. comp.)

13:30

Gra o życie • The game of life • Hra o život – reż. / dir. Eva Tomanová, Czechy • Czech Republic, 53’ (kon. dok. / doc. comp.)

spotkanie z twórcami

15:30

Wszystko dla mojej matki • All for My Mother – reż. / dir. Małgorzata Imielska, Polska • Poland, 103’ (kon. fab. / feat. comp.)

spotkanie z twórcami

18:30

Więźniowie • Captives • Foglyok – reż. / dir. Kristóf Deák, Węgry • Hungary, 87’ (fab. / feat.)

20:45

1986 – reż. / dir. Lothar Herzog, Niemcy • Germany, 80’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

21:30

Czarny Mercedes • The Black Mercedes – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska • Poland, 123’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

11:00

Neurochirurg • The Neurosurgeon – reż. / dir. Magdalena Zagała, Polska • Poland, 82’ (dok. / doc.)

13:30

Entropia – reż. / dir. Flóra Anna Buda, Węgry • Hungary, 10’ (kr. fab. anim. • short anim. feat.)

Banał • Banality • Banális – reż. / dir. Balazs Simonyi, Węgry • Hungary, 12’ (kr. fab. / short feat.)

Nie moja bajka • Not a Fairytale – reż. / dir. Zuzanna Karpińska, Polska • Poland, 21’ (kr. fab. / short feat.)

14:45 SZKOŁA WAJDY

Kometa • Comet – reż. / dir. Adam Buka, 18’

Jeszcze porozmawiamy • We will talk again – reż. / dir. Mateusz Buława, 21’

16:00

FOMO: Udostępniasz i rządzisz • FOMO – Fear of Missing Out • FOMO – Megosztod, és uralkodsz – reż. / dir. Attila Hartung, Węgry • Hungary, 91’ (fab. / feat.)

20:30

Niech toną • Let them Drown – reż. / dir. Wojciech Bojanowski, Polska • Poland, 73’ (dok. / doc.)

Polska śmietnikiem Europy • Poland: Europe’s Garbage Dump – reż. / dir. Maciej Kuciel, Polska • Poland, 22’ (dok. / doc.)

SALA GOK

11:00

Blok filmowy dla młodego widza

Klara Muu, 66’ (fab. anim. / anim. feat.)

SALA ZA ROGIEM

12:00

Zapomniane perły kina polskiego: Złote 70 lat WFO

Hamadria – reż. / dir. Jacek Schmidt, 22’

Kilka opowieści o człowieku – reż. / dir. Bogdan Dziworski, 20’

Edukacja – reż. / dir. Paweł Woldan, 16’

Mały dekalog – reż. / dir. Jan Jakub Kolski 18’

Widok – reż. / dir. Jacek Bławut, 9’

Ludowa wizja kosmosu – reż. / dir. Bolesław Pawica, 17’

Tańcz – reż. / dir. Grzegorz Królikiewicz, 8’

14:30

Propaganda, propaganda…

W chłopskie ręce – reż. / dir. Leonard Buczkowski, Polska • Poland, 29’ (kr. fab. / short feat.)

Kukurydza – reż. / dir. Jan Łomnicki, Polska • Poland, 5’ (dok. / doc.)

16:30

Portrety filmowców: reżyserzy. Filmy dokumentalne, poświęcone nieżyjącym realizatorom kina polskiego

Eugeniusz Cękalski, Antoni Bohdziewicz, Andrzej Munk – reż. / dir. Władysław Wasilewski, Polska • Poland, 36’ (dok. / doc.)

Żyłem 17 razy – reż. / dir. Tadeusz Bystram, Stanisław Zawiśliński, Polska • Poland, 58’ (dok. / doc.)

19:00

Wielcy znani – zapomniani: Józef Nowak

Pod gwiazdą frygijską – reż. / dir. Jerzy Kawalerowicz, Polska • Poland, 112’ (fab. / feat.)

49. Lubuskie Lato Filmowe 2020. Program: sobota, 5 września 2020 DUŻA SALA LEŚNIK

9:00

Synek • Sonny – reż. / dir. Paweł Chorzępa, Polska • Poland, 40’ (kon. dok. / doc. comp.)

Rosół co niedzielę • Broth every sunday – reż. / dir. Jędrzej Gorski, Polska • Poland, 9’ (kon. dok. / doc. comp.)

Julia nad morzem • Julia at the Seaside – reż. / dir. Mariusz Rusiński, Polska • Poland, 17’ (kon. dok. / doc. comp.)

10:45

Amnezia • Amnesia – reż. / dir. Maciej Kuciel, Polska • Poland, 41’ (kon. dok. / doc. comp.)

Jedno z najważniejszych uczuć • One of the most important feelings – reż. / dir. Bartek Cebula, Polska • Poland, 14’ (kon. dok. / doc. comp.)

Harda • The Tough – reż. / dir. Marcin Polar, Polska • Poland, 14’ (kon. dok. / doc. comp.)

Koniec sezonu • The End of the Season – reż. / dir. Stanisław Cuske, Polska • Poland, 20’ (kon. dok. / doc. comp.)

13:30

W oddali • Over the Hills • Dálava – reż. / dir. Martin Mareček, Czechy • Czech Republic, 78’ (kon. dok. / doc. comp.)

15:30

Boże ciało • Corpus Christi – reż. / dir. Jan Komasa, Polska • Poland, 115’ (fab. / feat.)

18:00

Niewiarygodna historia • Tall Tales • Apró Mesék – reż. / dir. Attila Szász, Węgry • Hungary, 112’ (fab. / feat.)

20:30

Fioletowa mgła • The Purple Mist • Purpurinis rūkas – reż. / dir. Raimundas Banionis, Litwa • Lithuania, 105’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

20:30

Koncert

Big Band Nowosolski i Nowosolskie Smyczki

21:00

Ogłoszenie werdyktów Jury

Zakończenie 49. Lubuskiego Lata Filmowego

22:00

Obywatel Jones • Mr. Jones – reż. / dir. Agnieszka Holland, Polska • Poland, 119’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

11:00

Całe szczęście • Their lucky stars – reż. / dir. Tomasz Konecki, Polska • Poland, 109’, (fab. / feat.)

13:30

Na krańcu miasta • The Edge of Town – reż. / dir. Daria Kasperek, Polska • Poland, 14’ (kr. fab. / short feat.)

Festyn • Picnic – reż. / dir. Grzegorz Krawiec, Polska • Poland, 20’ (kr. fab. / short feat.)

Irena – reż. / dir. Grzegorz Piekarski, Polska • Poland, 17’ (kr. fab. / short feat.)

Bajka na niespokojny sen • A Bad Night Story – reż. / dir. Nawojka Wierzbowska, Polska • Poland, 16’ (kr. fab. / short feat.)

Plan C – reż. / dir. Sylwia Rosak, Polska • Poland, 22’ (kr. fab. / short feat.)

15:30

WYŻSZA SZKOŁA SZTUK SCENICZNYCH W BRATYSŁAWIE – VŠMU

R + J – reż. / dir. Martina Buchelová, 7’

Zaufaj mi • Trust me • Ver mi – reż. / dir. Zlata Golecová, 7’

Marsz • The March • Pochod – reż. / dir. Michal Blaško, 20’

Alarm przeciwpożarowy • Fire Report • Požiarne hlásenie – reż. / dir. Katarína Jonisová, 16’

Music Box – reż. / dir. Joanna Kozuch, 6’

Manifest pogardy • A Manifesto of Despise • Manifest pohŕdania – reż. / dir. Kristián Grupač, 9’

17:15

FAMU WYDZIAŁ FILMOWY I TELEWIZYJNY AKADEMII SZTUK SCENICZNYCH W PRADZE

Ahoj – reż. / dir. Anna Paděrová, 1’

Gra w chowanego • Hide N Seek • Schovka – reż. / dir. Barbora Halířová, 7’

Córka • Daughter • Dcera – reż. / dir. Daria Kashcheeva,15’

Luki • Spaces • Mezery – reż. / dir. Nora Štrbová, 8’

Sh_t Happens – reż. / dir. Michaela Mihályi, David Štumpf, 13’

Nie zapomnij o mnie • Forget Me Not • Kdo se se mnou zatočí – reż. / dir. Adéla Křížovecká, 7’

Według Sylvie • Way of Sylvie • Podle Sylvie – reż. / dir. Verica Pospíšilová Kordić, 12’

Kochaj samą siebie • Love Yourself • Měj se ráda – reż. / dir. Alžběta Suchanová, 1’

19:00

Tygrysy na granicy • Tigers on the border – reż. / dir. Katarzyna Górniak, Polska • Poland, 34’ (dok. / doc.)

Na Górze Tyrryry • On the Top Tyrryry – reż. / dir. Renata Kijowska, Polska • Poland, 61’ (dok. / doc.)

SALA GOK

11:00

Blok filmowy dla młodego widza

Jakub, Mimmi i gadające psy, 70’ (fab. anim. / anim. feat.)

Lubuskie Lato Filmowe - wystawa zdjęć Tomasza Gawałkiewicza w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

SALA ZA ROGIEM

12:00

Premiery po latach: „Rejs” ma już 50 lat – Marek Piwowski

Uwertura – reż. / dir. Marek Piwowski, Polska • Poland, 7’ (dok. / doc.)

Magister Półchłopek – reż. / dir. Marek Piwowski, Polska • Poland, 8’ (dok. / doc.)

Muchotłuk – reż. / dir. Marek Piwowski, Polska • Poland, 12’ (dok. / doc.)

Przedział na sto i więcej osób – reż. / dir. Marek Piwowski, Polska • Poland, 4’ (kr. fab. / short feat.)

Krok – reż. / dir. Marek Piwowski, Polska • Poland, 27’ (kr. fab. / short feat.)

14:30

Antoni Bohdziewicz – w 50 rocznicę śmierci

Wilczy bilet – reż. / dir. Antoni Bohdziewicz, Polska • Poland, 82’ (fab. / feat.)

16:30

Wielcy znani – zapomniani: Józef Nowak

Wiosna panie sierżancie – reż. / dir. Tadeusz Chmielewski, Polska • Poland, 97’ (fab. / feat.)