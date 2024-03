Iskry Niepodległej w Zielonej Górze, potem będą w Żarach, Żaganiu i Kargowej. Zobacz za darmo widowisko multimedialne!

Poprzednia okazała się wielkim sukcesem, w ubiegłym roku widowisko prezentowane było w 130 miejscowościach w całym kraju, a spektakl zobaczyło niemal 63 tysięcy widzów. W Zielonej Górze otwarcia multimedialnej ekspozycji dokonali: prezydent miasta Janusz Kubicki, Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i Wojciech Kalwat, dyrektor Biura „Niepodległa”. Jak podkreśla Wioletta Łabuda-Iwaniak, rzecznik prasowy BN – Iskry Niepodległej to część historii, bez której trudno wyobrazić sobie dzisiejszą Polskę, to opowieść o potencjale naszej wspólnoty.

Hirszfeld, Rutkiewicz, Sendlerowa

- Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o przełomowych dokonaniach Polek i Polaków. To właśnie ich historie składają się w niesamowitą opowieść o potencjale naszej społeczności, pokazują jak kreatywność polskich wynalazców, inżynierów i odkrywców zmieniła świat wpływając na jego przyszły kształt – podkreśla Wojciech Kalwat, dyrektor Biura „Niepodległa”. Odwiedzając wystawę, można poznać historię m.in. Ludwika Hirszfelda, który wprowadził oznaczenia grup krwi: 0, A, B i AB i odkrył przyczyny konfliktu serologicznego, Jana Czochralskiego, którego prace nad wynalezieniem metody otrzymywania monokryształów krzemu umożliwiają produkcję układów scalonych, Wandy Rutkiewicz, która jako jedna z najwybitniejszych na świecie himalaistek, stanęła jako pierwsza kobieta na szczycie K2, Ireny Sendlerowej, która uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci podczas II wojny światowej, współpracującego z NASA Mieczysława Bekkera.

Nowatorskie podejście do polskiej historii

Nowatorskie podejście do prezentacji polskiej historii mieści się w nowoczesnej naczepie, która przemierza kraj, odwiedzając kilkadziesiąt większych i mniejszych miast i miejscowości. Mobilny spektakl to przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze pamięci, dzięki czemu historia Polski i wartości dla Polaków najistotniejsze mogą być prezentowane w sposób interesujący i atrakcyjny dla różnych grup odbiorców, także tych najmłodszych, zachęcając ich do pogłębiania wiedzy w tym zakresie – dodaje Wojciech Kalwat.

Projekt ISKRY NIEPODLEGŁEJ powstał dzięki współpracy Biura „Niepodległa” i polskich producentów z różnych branż. Podczas wypracowywania formuły mobilnego spektaklu zaprojektowano nowoczesne narzędzia (m.in. mobilny ekran transparentny), które łączą funkcjonalność z atrakcyjnym designem przestrzeni. Narratorem prowadzącym odbiorców przez opowieść o polskich dokonaniach jest cyfrowy byt, a część grafik zostało stworzonych z pomocą sztucznej inteligencji. Widowisku multimedialnemu towarzyszy wybór kilku cennych eksponatów materialnych takich jak order Orła Białego i order wojenny Virtuti Militari czy kamizelka kuloodporna zaprojektowana przez J. Szczepanika.