Ależ sensacja! Król Polski, Władysław IV Waza pisał o Zielonej Górze! Dokument pochodzi z 1641 roku!

Regesta fontium Grünbergensium, czyli prezent na 800-lecei Zielonej Góry

Król pisał o Zielonej Górze po polsku

Znajdziemy w nim m.in. pismo króla polskiego Władysława IV Wazy z 1641 roku. To ewenement, bo tekst jest w języku polskim, a przecież dokumenty wówczas były pisane po łacinie. Mamy więc w tym dokumencie polską nazwę miasta – Zielona Góra. Posiada on pieczęć kanclerską z czerwonego wosku, zamkniętą w zdobionym pudełku, połączoną z pismem za pomocą brązowych sznurów. Czego dotyczył dokument? Władysław IV Waza, król Polski, występuje przeciwko nieprawnemu kasowaniu towarów kupcom z miasta Zielona Góra (Zielono Gora – pisownia oryginalna) w Księstwie Głogowskim przez urzędników polskich pobierających cła i myta. Król znosi wszelkie przepisy, utrudniające swobodny przepływ towarów między obu stronami. Dokument był przechowywany we Wrocławiu. Wrócił do Zielonej Góry dopiero w 2017 roku, dzięki staraniom dyrektora zielonogórskiego archiwum.

Najstarszy i najmłodszy dokument

Najstarszy dokument prezentowany w publikacji pochodzi z roku 1381. Hans Selstrang, pan na Wilkanowie, zapisuje sołtysostwo w Wilkanowie z sądownictwem, piwiarnią , piekarnią etc. swojemu służącemu Paulowi Schulthisowi i jego żonie. Z innych dokumentów – zwłaszcza tych dotyczących cechów – dowiadujemy się, że by do nich należeć, trzeba było udowodnić, że jest się z prawego łoża…

Dzięki tym dokumentom możemy też poznać nazwiska, adresy, dawnych mieszkańców miasta.

Najmłodszy dokument umieszczony w książce sięga 1907 roku. To Księga cechu introligatorów i kuśnierzy, w której znajdziemy m.in. wykaz członków cechu czy wykaz uczniów odbywających praktykę u mistrzów cechowych w latach 1885 – 1906.

Paweł Kalisz dodaje, że w książce zamieszczono 131 zdjęć 60 dokumentów.

- Trudno było wybrać najciekawsze. Staraliśmy się, by były one atrakcyjne zarówno merytorycznie, jak i wizualnie. Były bogato zdobione, zawierały różne pieczęcie woskowe, lakowe - mówi Beata Grelewicz.

Jak zauważa prof. Czesław Osękowski, nie jest to jedyna publikacja związana z obchodami podwójnego jubileuszu miasta. Muzeum Ziemi Lubuskiej wydało już trzy książki (o muzeum, Beuchelcie). W opracowaniu jest publikacja o zielonogórskim winiarstwie, a także o historii miasta po 1989 roku. Co dalej? Będą kolejne, o bachusikach, procesach czarownic, a także honorowych obywatelach Zielonej Góry.

Publikacja została wydana dzięki finansowemu wsparciu miasta Zielona Góra.