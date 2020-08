Ja Ciebie Też - na Lubuskim Lecie Filmowym. Sprawdź, kiedy będzie można zobaczyć ten obraz

"Ja Ciebie też" znalazło się w programie tegorocznego 49. Lubuskiego Lata Filmowego w sekcji PANORAMA. Projekcja naszego filmu 2 września o 13.30! Zapraszamy do Łagowa!" pisze na swoim profilu FB - Lech Mackiewicz reżyser filmu ale przede wszystkim sztuki teatralnej.

Jak już informowaliśmy sztuka Chaco de Palmy ("Ditto.A Story") "Ja Ciebie Też", którą widzowie Lubuskiego Teatru bardzo szybko okrzyknęli "teatralnym przebojem", doczekała się filmowej wersji. W obu przypadkach za sterami reżysera stanął Lech "Czako" Mackiewicz. Nota bene znany również z wielu filmów ("Pianista", "Karol – człowiek który został papieżem") i seriali telewizyjnych takich jak "Na Wspólnej" czy "Hotel 52".

Biała i czarna grupa aktorska Niezmienna jest również obsada aktorska. Zaadaptowana przez Mackiewicza sztuka de Palmy nie sama w sobie nie jest odkrywcza i dotyczy starych jak świat relacji międzyludzkich. Pomimo że w tej opowieści o miłości, przyjaźni, zaufaniu teoretycznie wystarczyłaby trójka aktorów, Mackiewicz zaryzykował zaprezentowanie widzom dość niecodziennego i odważnego eksperymentu teatralnego. Reżyser podzielił aktorów na dwie grupy. W składzie "OBSADY BIAŁEJ" znaleźli się Alicja Stasiewicz, James Malcolm, Radosław Walenda. "OBSADĘ CZARNĄ" stworzyli Romana Filipowska, Robert Kuraś, Aleksander Stasiewicz. Każda z grup opowiedziała tę samą historię na swój sposób ubarwiając ją inną sferą wrażliwości. Sztuka na długo pozostała w sercu nie tylko widzów Lubuskiego Teatru ale i samych jej twórców. Stąd zrodził się pomysł na jej realizację w wersji filmowej.

Atutem są zdjęcia Tomka Pastyrczyka Opowiedziana przez Mackiewicza historia dotyczy trojga przyjaciół Nynka, Miśka i Agrafki, młodych aktorów mieszkających razem, którzy starają się o tę samą rolę na castingu. Jednak obok zmagań podczas poprawiania swoich umiejętności aktorskich i konkurowania o role, coraz bardziej przytłacza ich również walka o znalezienie swojego miejsca w ich niejasno określonym partnerstwie. A w końcu również w życiu.

A co do warstwy filmowej, to niezaprzeczalnym atutem są zdjęcia, których autorem jest zielonogórzanin Tomek Pastyrczyk w reżyserii znanego operatora filmowego Andrzeja Szulkowskiego.

O emocjach przekonamy się we wtorek Niezwykle ważnym aspektem tworzącym atmosferę spektaklu teatralnego była mistrzowsko zmiksowana przez Damiana Neogenna Lindnera sugestywna i pełna emocji muzyka. Ze względów produkcyjnych muzyka filmowa w całości musiała być wymieniona. Na szczęście ścieżka dźwiękowa filmu równie silnie wciąga widza w atmosferę głębokiej opowieści pełnej miłość, ambicji, zazdrości, pasji...

Ze względu na problemy związane z covid-19 "Ja Ciebie Też" ostatecznie nie doczekał się lubuskiej dużej, oczekiwanej przez widzów premiery. Rok temu film prezentowany był co prawda na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Ale jak mówi sam jego reżyser to opowieść ,która wciąż ewoluowała od pierwszego klapsa.

Jakie emocje wywoła na widzach Lubuskiego Lata Filmowego? Przekonamy się już we wtorek.