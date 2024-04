Janusz Dudojć burmistrzem Lubska. Zyskał ponad 70 procent poparcia wyborców

Będzie Lubsko - Zdrój

- Liczyłem na 100 procent poparcia, ale te 70 bardzo mnie cieszy - mówi J. Dudojć, burmistrz Lubska. - Nie chcę źle mówić o pozostałych kandydatach, ale tak naprawdę to tylko pan Bakalarz miał pojęcie o pracy w samorządzie, bo był już burmistrzem. Dwóch pozostałych nie wiedziało, o czym mówią, pan z ZUS - u nie sprawdził, co to jest budżet, rewitalizacja. Było dużo negacji, a nie konkretów. Chcę kontynuować to, co już zacząłem, dbać o finanse, iść w rozwój kolei. Lubsko - Zdrój to może chwyt marketingowy, ale ludzie przyjeżdżają do ładnych, bezpiecznych miejsc. Przed nami kolejna kadencja, jest dużo pracy, chcemy rozwijać Lubsko gospodarczo.