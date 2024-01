Jedność na pokaz, czyli miejsce wojewody Cebuli w polityce PO. Czy marszałek Jabłoński zdominuje województwo?

To oficjalne podporządkowanie się. On podporządkowuje urząd wojewódzki, temu marszałkowskiemu. Okazuje się więc, że centralnym ośrodkiem i punktem odniesienia dla niego ma być właśnie marszałek Jabłoński, a on będzie jedynie wykonywał jego polecenia, ewentrualnie polecenia partyjnego gremium - ocenia tą sytuację były wojewoda, poseł Włądysław Dajczak.