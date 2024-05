Jest nowe miejsce w Zielonej Górze, gdzie leczą zęby ze znieczuleniem ogólnym na NFZ! Mamy tylko takie trzy w Lubuskiem!

- Do tej pory były dwa miejsca w województwie lubuskim, gdzie można było leczyć zęby w znieczuleniu ogólnym. Od połowy kwietnia br. po rozstrzygnięciu konkursu ofert, do listy dołączyła kolejna lokalizacja. Liczymy, że dzięki temu poprawi się dostępność do leczenia stomatologicznego dla pacjentów z niepełnosprawnościami - informuje Joanna Branicka, rzecznik prasowa Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.