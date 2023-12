Już prawie mieli lidera na łopatkach! Wielki mecz siatkarzy Olimpii Sulęcin

OLIMPIA SULĘCIN - MKS BĘDZIN 2:3 (25:20, 25:20, 26:28, 23:25, 11:15)

Faworyt był oczywisty

Koncert "Olimpijczyków"!

Dwa pierwsze sety były w wykonaniu „Olimpijczyków” niebywałym pokazem siatkarskiego kunsztu. Prezentowali się doskonale w każdym elemencie gry, a spiker zawodów mało nie ochrypł, wykrzykując co chwilę nazwisko lidera: „ Tytus… Nowik !”. W inauguracyjnej partii właśnie atakujący gospodarzy poczęstował rywali dwoma serwisowymi asami od remisu 9:9. I stała się rzecz niebywała: od rezultatu 11:9 sulęcinianie nie stracili już ani jednego punktu przy zagrywce rywali, pewnie zwyciężając do 20!

Było blisko. Bardzo blisko!

W czwartym secie decydujący był moment od remisu 12:12. Po dwóch z rzędu autowych atakach Nowika i jednym niecelnym zbiciu Fabiana Leitermeiera przyjezdni odskoczyli na 16:12. To im wystarczyło, by mimo niezwykle ambitnej pogoni sulęcinian (w końcówce zmniejszyli swe straty do zaledwie jednego „oczka”) zwyciężyć za drugim setbolem do 23.