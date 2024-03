W zjeżdżalniach na H2Ochla popłynęła woda! Wygląda na to, że otwarcie coraz bliżej. Kiedy ma nastąpić?

Woda w H2Ochli

W siedmiu dostępnych w Ochli zjeżdżalniach popłynęła już woda. Różnią się one stopniami trudności, a może raczej osiąganej szybkości, dlatego zostały podzielone na te dla dzieci i dla młodzieży. Są wśród nich tradycyjne ślizgawki, ale także takie, na których zjeżdża się na pontonach jedno- czy dwuosobowych. Pojawiła się także zjeżdżalnia — lejek, znana już odwiedzającym kryty basen przy ul. Sulechowskiej. Przypomnijmy, że jak tłumaczy Robert Jagiełowicz, dyrektor zielonogórskiego MOSiR’u, każda z nich ma swój własny mini basen – hamownię. Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w podobnych do H2Ochli obiektach. Jak mówi, już nie buduje się takich basenów, do których wpada się bezpośrednio ze zjeżdżalni, aby zminimalizować ryzyko jakiegokolwiek wypadku.