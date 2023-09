Kardiochirurgia to tylko pretekst. Im chodzi o politykę

Nieprawdziwe zarzuty formułowane przez wiceprezesa WSzW w Gorzowie, odpiera również lubuski NFZ.

Nieprawdą jest informacja o odmowie zapłaty - mówi stanowczo Joanna Branicka, rzeczniczka funduszu. - Prostuję także informacje, co do liczby wniosków złożonych do lubuskiego oddziału NFZ. Szpital w Gorzowie złożył do nas do rozliczenia 22 wnioski, a nie 51. Z tego trzy zostały przekazane do właściwego województwa (zachodniopomorskiego), ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Natomiast jeden wniosek został złożony po terminie - wyjaśniła rzeczniczka NFZ.