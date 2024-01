Kiedy kardiochirurgia w Gorzowie, a kiedy elektryfikacja linii 203? Co deklarują w urzędzie wojewódzkim?

- To jest kwestia kilkudziesięciu godzin, jak będą powołani wicewojewodowie. Będzie ich dwóch. Taką strukturę zastałem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim i takie będą nominacje – mówił we wtorek 2 stycznia przed południem wojewoda Marek Cebula podczas spotkania z dziennikarzami.

Co z elektryfikacją?

Jego gościem był m.in. Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju i technologii, który mówił m.in. o elektryfikacji linii 203 z Kostrzyna przez Gorzów do Krzyża.

- Myślę, że z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem spróbujemy oszacować potrzeby i kroki, które muszą zostać podjęte. Punktem wyjścia jest przygotowanie stosownych dokumentacji. To, niestety, czasochłonne i finansowo kosztowne zadanie. Dołożymy wszelkich starań, żeby tę linię zelektryfikować – mówił W. Sługocki.

- Jeżeli nam się uda zrobić dokumentację i uzyskać pieniądze, to będzie duży sukces. Myślę, że nie będziemy czekać na to osiem lat – dodawał senator Władysław Komarnicki.