Kino Cinema City w Zielonej Górze nareszcie się otwiera. Na ekranach filmy nagrodzone Oscarami

Po kolejnym pandemicznym zamknięciu wreszcie otworzą się 28 maja 2021 r. kina sieci Cinema City. Co w repertuarze podczas weekendu otwarcia w zielonogórskiej świątyni X Muzy?

Cinema City w Zielonej Górze startuje w piątek, 28 maja 2021. W repertuarze laureaci tegorocznego rozdania Oscarów. Uczniowie V LO w Zielonej Górze na 29. FilmFestival Cottbus:

„Nomadland” z trzema Oscarami Film obsypany chyba największą ilością nagród w tym sezonie filmowym oraz zdobywca trzech Oscarów podczas tegorocznej gali w kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser oraz najlepsza aktorka pierwszoplanowa. I w tej roli Frances McDormand (z trzecim Oscarem na koncie!), czyli filmowa Fern, która po tym jak w wyniku recesji straciła swój dobytek, postanawia zostać nomadą. Kino drogi w nieco innym wydaniu, od którego nie będziecie mogli oderwać wzroku.

Oscarowy film „Na rauszu” „Na rauszu” – (uwaga, film w Cinema City w Zielonej Górze tylko w sobotę i niedzielę, 29 i 30 maja 2021 r. )zdobywca Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy - opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować. Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi – przez cały dzień, również w pracy...

„Na rauszu” to najnowszy film Thomasa Vinterberga, reżysera nagradzanych w Cannes: „Festen” i „Polowania”.

Oscarowa animacja „Co w duszy gra” Bajka twórców „W głowie się nie mieści” i „Coco” oraz tegoroczny zdobywca Oscara za najlepszy animowany film długometrażowy i za najlepszą muzykę. Obie statuetki nie dziwią ani trochę i sami przekonacie się o tym oglądając animację na dużym ekranie i słysząc z głośników przepiękne jazzowe brzmienie. To opowieść o duszy jazzmana Joe Gardnera, która przypadkowo trafia do Przedświatów i by móc powrócić do świata żywych stara się pomóc niesfornej duszy 22. Historia pełna humoru i wzruszeń, co nie dziwi ani trochę, bowiem kiedy Pixar łączy siły z Disneyem, wiadomo, że przydadzą się chusteczki do otarcia łez. Na tym filmie dorośli będą bawić się równie dobrze co ich pociechy.

„Cruella” z Emmą Stone w roli tytułowej Nowy film Disneya to propozycja nie tylko dla najmłodszych. Jeśli jesteście fanami „101 Dalmatyńczyków” - nie będziecie zawiedzeni, a Emma Stone w roli tytułowej Cruelli de Mon będzie godną następczynią Glenn Close. „Cruella” to historia buntowniczych początków legendarnej wielbicielki futer z dalmatyńczyków, dzięki której dowiemy się jak Estella stała się nikczemną i żądną zemsty Cruellą… Na ekranie obok Emmy Stone zobaczymy Emmę Thompson, Paula Waltera Hausera, czy Marka Stronga.

„Wolka”, czyli Olga Bołądź na obczyźnie Olga Bołądź nieraz pokazała, że świetnie radzi sobie grając silne kobiety, dlatego też oglądając zwiastun filmu „Wolka”, kupujemy jej kreację całkowicie. Tym razem wcieliła się w przebywającą na zwolnieniu warunkowym kobietę, która po wyjściu z więzienia chce odnaleźć swoją siostrę i rozliczyć się z przeszłością. W tym celu udaje się na Islandię. Obok Olgi Bołądź na ekranie zobaczymy Eryka Lubosa, Annę Moskal, czy Mariannę Zydek.

Komedia romantyczna „Druga połowa” Na ekranie obok Cezarego Pazury, Macieja Musiała i Marianny Zydek zobaczymy między innymi Małgorzatę Rozenek-Majdan oraz Grzegorza Krychowiaka. Ten ostatni pojawia się w filmie nie bez powodu, bowiem całość będzie kręciła się wokół piłki nożnej i miłości. To historia młodej lekarki, której ojciec jest trenerem reprezentacji Polski, a o jej serce ubiega się aż dwóch mężczyzn: pewien dziennikarz i piłkarski gwiazdor. Kto zdobędzie serce kobiety?

„Mortal Kombat” – włącz się do akcji! Gry komputerowej Mortal Kombat nikomu chyba przedstawiać nie trzeba, bowiem chociaż powstała w latach 90. do dziś ma wielu fanów. Dla niewtajemniczonych, to gra z gatunku bijatyka, a fabuła polega na tym, że siły zła chcą podbić Ziemię, jednak aby to się stało, muszą pokonać ziemskich wojowników w Mortal Kombat, czyli turnieju na śmierć i życie. W 1995 roku nakręcono jej pierwszą ekranizację, jednak nie spotkała się ze zbyt dużą przychylnością krytyków i widzów. Czy próba powrotu do kultowej gry wideo po 25 latach będzie udana? mielibyście ochotę na jeszcze większą dawkę rozrywki i nieco inny format, wówczas koniecznie musicie wybrać seans w formacie 4DX!

„Krudowie 2: Nowa era” – rozrywka dla całej rodziny Pierwsza część hitu podbiła serca nie tylko najmłodszych widzów, ale i dorosłych z racji przezabawnych dialogów oraz ukazania nam wszystkim, że wcale tak bardzo nie zmieniliśmy się z biegiem czasu. Animacja zdobyła natomiast nominację do Oscara! Cieszy więc fakt, że lada chwila będziemy mogli ponownie oglądać na wielkim ekranie zwariowaną rodzinę jaskiniowców. Tym razem zetkną się ze współczesną rodziną Bettermanów, na których ziemski raj natrafią w poszukiwaniu nowego domu, a którzy przyjmą ich gościnnie w swoich czterech ścianach. Te będą nieco inne niż wszystko to, co Krudowie znali do tej pory. Zapowiada się wspaniała rozrywka dla całej rodziny.