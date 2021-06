Kolejne imprezy w Dąbiu w ramach Lubuskiego Lata Kulturalnego. Wystąpi m.in. zespół LemON!

Była to jednak rozgrzewka. Kolejne wydarzenia kulturalnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Temar" odbędą się w najbliższych dniach. Choć Lubuskie Lato Kulturalne 2021 już się rozpoczęło, to w sobotę (26 czerwca) odbędzie się oficjalne otwarcie tego wydarzenia. W tym dniu przed publicznością wystąpi zespół LemON z Igorem Herbutem. Zespół ma na koncie 4 albumy studyjne, które pokryły się złotem, platyną i podwójną platyną, a dwa z nich były nominowane do Fryderyków. O najbardziej alternatywnej w dyskografii zespołu płycie pt. "Tu" Marek Niedźwiecki napisał: „Wcisnęło mnie w fotel i słucham tej muzyki od kilku godzin”.

WIDEO:Koncert zespołu LemON nad zalewem w Zwoleniu