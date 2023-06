Kolejowa katastrofa Lubuskiego. Winnych brak!

Umowa z Polregio S.A. określa, że za naprawy bieżące taboru, usuwanie usterek, przeprowadzanie przeglądów utrzymania P1 (wykonywany codziennie), P2 (wykonywany co 25 dni), P3 (wykonywany co 250 000 tys. km), odpowiada Polregio. To spółka realizuje i finansuje te przeglądy - słyszymy w Departamencie Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego.